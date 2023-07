A indicação de leitura para esta semana é o livro infantojuvenil ‘’ O Mistério da Ilha’’ da escritora Ana Maria Machado.

O projeto ‘No Meio do Caminho tem um livro” é idealizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga

A obra narra a história de dois meninos, Chico e Carlos, que irão viver uma grande aventura.

Chico era filho do empregado do pai de Carlos, um menino humilde e esforçado, enquanto Carlos era muito mimado e tinha tudo o que desejava.

Um dia Carlos chama Chico para velejar, porém, Chico não queria ir, pois estava brincando de pipa com os amigos, mas acaba fazendo a vontade de Carlos que é muito mandão.

Então os meninos pegam o barco e começam a navegar, mas de repente foram envolvidos por uma neblina espessa e ficam presos num banco de areia perto de uma ilha desconhecida.

Chegando na ilha, coisas muito estranhas começam a acontecer. A roupa de Carlos desaparece e a comida também. Chico encarou tudo com calma, já Carlos se estressou muito.

Após os acontecimentos, eles encontram Luana, uma menina que morava numa comunidade no interior da ilha chamada Quilomba.

Então, para ajudar os meninos que estavam perdidos Luana decide levá-los para Quilomba. Nesse lugar diferente e bonito, eles ficam conhecendo o avô de Luana e outras pessoas que viviam lá.

Carlos ficou muito curioso e fez muitas perguntas para o avô de Luana, ele queria saber tudo sobre o lugar. O avô de Luana que era um homem sábio e calmo, explicou para o menino que todas as pessoas que moravam em Quilomba, viviam do seu trabalho e contavam sempre com a ajuda umas das outras.

Os meninos aprenderam com o velho sábio que a maior das riquezas é respeitar o próximo como alguém que também tem direitos e só assim poderemos construir um mundo com mais harmonia e paz para todas as pessoas.

Essa experiência foi um grande ensinamento para Carlos, que era mimado e mandão. Depois dessa aventura, os dois meninos nunca mais foram os mesmos. Ficou curioso? Leia o livro e fique sabendo o final dessa história.

Essa obra faz parte do acervo da Biblioteca Pública Municipal Donateli Gandra Fonseca. O atendimento é de segunda à sexta das 8h30 às 17h30, na rua Lassance Cunha, 671 no Quinzinho.

Fonte: Bibliotecas públicas