O número de vagas em cursos de graduação em ensino à distância (EAD) cresceu de 2020 a 2021, enquanto a oferta na modalidade presencial, no mesmo período, teve uma queda, segundo dados do Censo da Educação Superior 2021, divulgados nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O censo mostra que as vagas em cursos de graduação EAD tiveram aumento de 23,8%. Em comparação, as vagas oferecidas presencialmente caíram 2,8%.

Em relação às matrículas, havia 8.986.554 alunos no ensino superior em 2021.Desse total, os estudantes de graduação EAD representavam 41,4%. Ou seja, cerca de 3,7 milhões dos estudantes.

O presidente do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, ressaltou o crescimento contínuo na modalidade EAD nos últimos anos.

“É uma tendência inexorável, que se consolidou como modalidade de ensino que está prevalecendo na expansão da educação superior no Brasil”, afirmou.

Entre os cursos de licenciatura, que formam professores, o percentual é ainda maior: 61% dos alunos destes cursos frequentavam a graduação à distância.

Para Gabriel Corrêa, gerente de políticas educacionais da Todos pela Educação, isso representa, em grande parte, uma substituição da modalidade presencial “para cursos EAD baratos”. Ele pondera que a regulação e a avaliação dos cursos EAD ainda são frágeis e defende que sejam prioridade do Ministério da Educação (MEC).

Além disso, entre os novos alunos que começaram a cursar uma licenciatura em 2021, o censo mostrou que a maioria escolheu cursos remotos.

“Cerca de 77% dos ingressantes nos cursos de licenciatura [em 2021] optaram por um curso à distância. Então, o futuro professor que vai atuar na educação básica no Brasil vai ter passado por uma formação à distância”, observou o presidente do Inep.

Divulgado anualmente, os dados do censo são fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas e a distribuição de recursos.

“Isso é tão importante para lançar luz sobre as políticas em andamento e para novas políticas serem criadas a partir daquilo que se revela quando se faz esse acompanhamento anual que o Inep faz. [Isso permite saber] o que está acontecendo, que movimentos estão acontecendo ao longo dos anos com a educação superior em vários níveis”, destacou Mário Luiz Rabelo, secretário da Educação Básica, que também estava presente na divulgação dos dados.

EAD

Os dados do censo mostraram a consolidação do aumento de matrículas e de cursos na modalidade EAD.

Em 2021, as matrículas em cursos de graduação na modalidade de ensino à distância já eram 41,4%.

Na rede privada, 70,5% dos ingressantes na graduação em 2021 eram estudantes de cursos à distância.

Na licenciatura, 61% das matrículas em 2021 foram em cursos EAD.

Rede privada

A grande maioria de instituições de educação superior no país são privadas. Em 2021, estas instituições representavam 87,8%, contra 12,2% públicas.

De todos os alunos matriculados em graduação em 2021, 76,9% estavam inscritos em instituições privadas.

Das 22,6 milhões de vagas em cursos de graduação oferecidas em 2021, 21.859.441 vagas foram ofertadas pela rede privada.

Dos ingressantes em cursos de graduação, 3.452.756 eram de instituições privadas contra 492.141 em instituições públicas.

Veja mais alguns números do censo 2021:

Havia 2.574 Instituições de Educação Superior no Brasil em 2021, das quais 76,9% eram faculdades.

Em 2021, 43.085 cursos de graduação e 17 cursos sequenciais eram ofertados em 2.574 IES no Brasil.

O típico docente da rede pública possui doutorado. O mestrado é o grau de formação mais frequente na rede privada.

O típico aluno de cursos de graduação presencial e a distância cursa o grau acadêmico de bacharelado.

Dados do Censo de 2020

O Censo de Educação Superior de 2020, divulgado com atraso em fevereiro deste ano por conta da pandemia, mostraram que, pela primeira vez na história, os cursos de graduação à distância no Brasil receberam mais alunos novos do que os presenciais, tanto na rede pública quanto na privada.

Segundo o balanço de 2020, dos mais de 3,7 milhões de ingressantes no ensino superior naquele ano, 53,4% optaram pela modalidade à distância, enquanto 46,6% escolheram cursos presenciais (que só adotaram atividades remotas de forma provisória, por causa da pandemia).

Fonte: G1