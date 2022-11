A Caixa Econômica Federal decidiu suspender, até o dia 14 de novembro, a concessão de empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil. É a segunda vez que a Caixa faz essa suspensão no intervalo de um mês. O programa já havia sido interrompido entre os dias 21 e 24 de outubro. No caso anterior, o motivo foi a alta procura.

“A Caixa informa que, durante o processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, processo que envolve Dataprev, Caixa e Ministério da Cidadania, a partir de 19h do dia 01/11/2022 até as 7h do dia 14/11/2022, o Consignado Auxílio não estará disponível para contratação”, diz a Caixa.

A concessão de empréstimos vinculados a pagamentos do Auxílio Brasil gerou polêmica durante a campanha eleitoral, já que opositores acusavam o governo de usar o banco público para melhorar o desempenho do presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os eleitores de renda mais baixa. Segunda Caixa, pelo menos R$ 5,5 bilhões em empréstimos foram concediso desde o início do programa.

O consignado do Auxílio Brasil também é questionado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Uma recomendação da Corte pela suspensão do benefício fez com que a Caixa passasse a ser mais cautelosa na concessão do empréstimo. Em vez dos dois dias inicialmente previstos para a resposta aos pedidos, a Caixa passou a levar cinco dias para dar retorno das solicitações.

Fonte: O Tempo