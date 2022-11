A Secretaria de Desenvolvimento Humano, em parceria com a Prumo Engenharia, desenvolve mais uma edição do projeto “Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho”.

O projeto oferta um curso de auxiliar administrativo voltado para pessoas com deficiência leves ou moderadas, acima de 16 anos, mesmo que receba algum benefício previdenciário, sem prejuízo ou perda de benefício. O curso tem duração de um ano e as aulas são realizadas em meio período do dia. Além disso, o aluno recebe uma remuneração com R$600,00 e os proventos de férias.

Caso o interessado ingresse no curso e tenha disposição em ser inserido no mercado de trabalho, a Prumo Engenharia irá avaliar a possibilidade de contratação do aluno, o qual poderá ser contratado por um ano, sem perder o benefício previdenciário.

A parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Humano e a Prumo Engenharia garante uma oportunidade para a pessoa com deficiência ser inserida na sociedade e aumentar a autoestima.

Os interessados em participar do curso podem se inscrever e participar da palestra motivacional ministrada por Pedro Henrique, pessoa com deficiência e vereador em São Gonçalo, no dia 11 de novembro de 2022, às 19h, no Lions Clube.

Fonte: Decom