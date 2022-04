O 63º Batalhão de Polícia Militar foi agraciado com três veículos que serão usados no policiamento de Formiga.

Foram três entregas distintas, sendo duas viaturas e uma motocicleta de 300 cilindradas.

O recebimento destes veículos se deu por meio de emendas de três deputados e suas entregas ocorreram conforme agendas dos parlamentares.

A primeira entrega foi no dia 11 de março. O 63º BPM recebeu uma viatura toda equipada, entregue pelo deputado estadual Coronel Sandro, acompanhado do vereador de Formiga, Flávio Martins.

Já no dia 18 do mesmo mês, foi entregue uma motocicleta de 300 cilindradas, toda equipada, fruto do repasse do deputado federal Eros Biondini. A entrega contou com a presença da filha do parlamentar, Chiara Biondini, acompanhada da senhora Taciana Carvalho e do radialista Flaviano Costa.

E no dia 13 de abril, a unidade foi agraciada com uma viatura e sete rádios de comunicação (portáteis). O repasse foi feito pelo deputado estadual João Leite, acompanhado do pastor Alvim Sudário da Silva.

Todas as entregas das viaturas e motocicleta ocorreram no pátio do batalhão, com a presença do comandante da unidade, tenente coronel Fábio Gotelip Júnior, acompanhado dos policiais militares (oficiais e praças) que integraram o grupamento representativo.

As viaturas e equipamentos serão empregadas nas operações policiais e atividades preventivas de policiamento na área do batalhão, em locais estrategicamente definidos, para atender a comunidade com maior eficiência e efetividade.

O comandante do 63º BPM, que presidiu as solenidades de entregas, agradeceu os parlamentares e os respectivos colaboradores pela confiança e parceria junto ao 63ºBPM e salientou a importância dos significativos recursos logísticos, como forma de potencializar as ações de polícia da unidade para combater a criminalidade, proteger a comunidade e contribuir para a paz social.

Fonte: Polícia Militar