No próximo domingo (28), será realizado o 7º Encontro de Folia de Reis Irmandade do Rosário do bairro Nossa Senhora de Lourdes.

O evento contará com várias atrações com a participação de companhias de Formiga e região.

De acordo com a organização, a renda será destinada para a reforma da sede da Irmandade do Congado.

O encontro será das 12h às 18h, na rua Luís Guerra barreiro, 462, porta da Sede do Congado, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Toda a população devota de Santo Reis está convidada a participar.