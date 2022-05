Na quinta-feira (26) tomou posse a nova diretoria, juntamente com os conselheiros, da 16ª Subseção da OAB/MG – Formiga/MG, para o triênio 2022/2024.

A solenidade foi realizada no Allure Espaço Festa, no bairro Bela Vista, e contou com a presença de diversas autoridades de Formiga.

A diretoria é composta por:

Aécio Carlos Coutinho Pereira (presidente)

Arthur Vaz Ribeiro (vice-presidente)

Priscila Maria Silva Leão (secretária geral)

Wanessa Alessandra Quintiliano (secretária adjunta)

Marcelo Henrique Monteiro Teixeira (tesoureiro)

Os conselheiros são:

Janaína Maria da Silva Alves

Natália de Castro Cruz

Pedro Gustavo Pires Faleiro

Gislene Aparecida Pinheiro Moura

Vinícius de Oliveira Melo

Fonte: Subseção da OAB/MG em Formiga