Em meio à polêmica com os gastos milionários com shows de artistas em Conceição do Mato Dentro, no Alto Jequitinhonha, algo tem irritado moradores da cidade entrevistados pelo O TEMPO: as obras abandonadas de um hospital.

Na última semana, veio à tona que a Prefeitura Municipal fechou contratos na ordem de R$ 2,34 milhões com famosos. O contrato de maior valor era o de Gusttavo Lima (R$ 1,2 milhão). Após diversos questionamentos,o show foi cancelado.

Enquanto isso, em uma das paredes do hospital que já era para estar pronto, é possível ver que a obra teve início em 10 de julho de 2019. A previsão para o término é de 18 meses, ou seja, a unidade deveria ter sido entregue há mais de um ano. O valor da obra é de quase R$ 10 milhões.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Conceição do Mato Dentro, questionando o porquê de a obra estar parada, ao mesmo tempo em que milhões seriam gastos com shows. Porém, até o momento, não houve um retorno. O espaço segue aberto para posicionamento.