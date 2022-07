Um equipamento público construído com recursos advindos do Ministério Público, em convênio com a Associação Regional de Proteção Ambiental – Arpa 2 – obra iniciada na administração do ex-prefeito Aluísio Veloso e concluída no primeiro semestre da administração que o sucedeu, prefeito Moacir Ribeiro, tem sofrido ao longo dos anos, uma série de ataques de vândalos que volta e meia, ateiam fogo na vegetação que compõe a área conhecida como Parque do Jequitibá, no bairro Mangabeiras, e circunda a construção de sua sede.

Há poucos anos, o maior prejuízo ecológico ali ocorreu quando a árvore mais que centenária que emprestou seu nome ao parque, que foi reconhecido como “área de preservação ambiental”, acabou tombando em razão do descuido de administrações públicas, em especial a que vigorou no período 2013 a 2016 que, o que parece, por razões políticas resultou no abandono total daquela área e permitiu o que de fato ali ocorreu! Danos materiais e ambientais, irreversíveis!

Na tarde desta sexta, por volta das 14:30hs, segundo nos informou o atual secretário de Gestão Ambiental, Humberto de Paula Cunha, a quem está afeta a administração do importante equipamento público, a ação de vândalos mais uma vez, se fez presente e à administração pública restou apenas a chance de acionar o Corpo de Bombeiros para tentar salvar parte das edificações ainda ali existentes. Segundo o próprio secretário nos informou, estará em breve, aquela área servindo para a prática de ações sobre “educação ambiental” para o alunado formiguense e, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, contando ainda com o apoio do Unifor-MG, aquele local também servirá para o abrigo de projetos como o do Banco de Alimentos e outros relacionados com a produção de mudas, tal e qual como previsto à época da sua inauguração.

É realmente lamentável que até mesmo os troncos da velha árvore que tombou em 2016, tenham se transformado em cinzas nos últimos anos em que o vandalismo falou mais alto, provavelmente, em razão da falta de vigias que, quem sabe, de alguma forma pudessem evitar tais danos.

As fotos a seguir mostram a situação de hoje, onde até a caixa d’água de 15.000 litros, destinada a armazenar água pluvial para a sua utilização em banheiros, acabou queimada. (fotos abaixo).

Detalhe: A construção em alvenaria da parte de administração, cozinha, biblioteca, salas de aula, foi erguida, com material reciclável para servir de exemplo aos visitantes. Paredes foram construídas com o aproveitamento de garrafas pet; pisos revestidos com fundo de garrafas de vidro; telhas ecológicas e feitas com material reciclável; pontos de iluminação com aproveitamento da refração de luz solar; cobertura de laje impermeabilizada e de forma a receber horta e ajardinamento, propiciando maior resfriamento do ambiente interno; muros de arrimo construídos com o aproveitamento de pneus; cercas externas erguidas com dormentes inservíveis para a linha férrea, e muito mais.

Há que se lamentar a atitude destes vândalos assim como dos próprios habitantes da região que precisam reconhecer aquele equipamento público como algo erguido para o bem de todos, em especial os membros daquela comunidade.

Nota do Corpo de Bombeiros

Informe de Ocorrência

Fato: Incêndio em Vegetação – Parque do Jequitiba

Formiga/Mg

Data: 08/07/2022

Hora inicial 14h38min

Hora Final : 15h33min

Descrição das ações:

O 5° Pelotão de Bombeiros da cidade de Formiga MG foi acionado para combate a um incêndio em vegetação dentro do Parque do Jequitiba, localizado na rua Mário Cristino, bairro Saudade. No local a Gu Bm deparou com as chamas altas, consumindo grande parte da vegetação. Após análise, foi realizado o combate as chamas com o uso de abafadores e aproximadamente 2 mil litros de água. Além da vegetação, as chamas atingiram um reservatório de água, localizado dentro do parque. Após debelado o incêndio e eliminado os riscos de propagação para outras áreas, a ocorrência foi encerrada.

Veja a seguir algumas notícias em que foram registrados eventos que compõem a história do Parque do Jequitibá e alguns que atestam o calvário a que tem sido submetido aquele equipamento público, concebido, criado e construído com uma só finalidade: EDUCAR!

22/08/14 – 12:47 | Formiga

Parque do Jequitibá abre espaço para educação ambiental

O Parque Municipal Chico Mendes, mais conhecido por Parque do Jequitibá, está localizado no bairro Mangabeiras, ocupando uma área de aproximadamente 14 mil m², onde há um espaço construído com sala verde, jardim suspenso, sala para administração, cozinha e banheiros. O parque foi estruturado com recursos oriundos da Associação Regional de Proteção Ambiental (ARPA-II), por meio do Ministério Público da Comarca de Formiga em convênio celebrado com a Prefeitura.

O espaço tornou-se conhecido como ?Parque do Jequitibá? em virtude da existência no local de uma grande árvore dessa espécie, a qual, segundo pesquisadores, foi plantada pelo viajante e naturalista francês August de Saint Hilaire, que esteve em nossa região entre 1816 e 1852. Saint Hilaire tinha por costume plantar um jequitibá em toda nascente que encontrava.

As obras do Parque do Jequitibá tiveram início em dezembro de 2012 e foram concluídas em abril de 2013, sob a orientação do ex-secretário de Gestão Ambiental, Paulo Coelho que, representando a ARPA II, parceira do Ministério Público da Comarca, exerceu a fiscalização sobre a Construtora J. Freitas, executora dos serviços.

Foram aplicados na obra cerca de R$ 240 mil tendo o município entregue a área em contrapartida e se comprometido a executar no entorno do parque, obras de infraestrutura como pavimentação, colocação de meio fios, cercamento com alambrados, construção de pistas de caminhada (passarelas), construção do anfiteatro e de outros equipamentos previstos em projeto.

Também o mobiliário necessário (projetado para ser construído com material reciclável ? pneus), ficou a cargo do município que recebeu de presente (doação) toda a construção da sede administrativa.

Na sede, existem paredes construídas com o aproveitamento de garrafas pet, pisos ecológicos com o aproveitamento de garrafas de vidro, toda a água pluvial é armazenada e reaproveitada, há luminárias feitas com o aproveitamento de pets e muitos outros equipamentos como: laje ecológica, resfriada a partir do plantio de hortaliças e espécies exóticas, pisos intertravados que permitem a infiltração das águas pluviais na parte externa da sede administrativa e cercamento frontal feito com o aproveitamento de dormentes.

Atualmente, o parque é utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental para atividades de Educação Ambiental e tem como gestora a ambientalista Vera Lúcia Moreira, que ministra trabalhos sobre o meio ambiente, com ênfase para a preservação, a importância das nascentes para minimizar a escassez da água, a conservação das árvores, a conscientização sobre o destino correto do lixo, a importância da reciclagem e da sustentabilidade, entre outros temas. Desde abril, mês em que o parque iniciou as atividades, o mesmo recebeu a visita de cerca de mil alunos da rede pública municipal e estadual da cidade. A meta é que esse número chegue a três mil até o final deste ano. O objetivo da criação do parque, proposto pelo Ministério Público da Comarca em parceria com a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental está sendo alcançado, porquanto a comunidade escolar do município, por meio das visitas ao parque e das atividades ali desenvolvidas, tem tomado conhecimento do passado natural da cidade e da importância do respeito ao meio ambiente hoje, já que essas crianças serão os adultos de amanhã.

O parque também recebe visitas de qualquer cidadão não ligado a área de ensino. As escolas interessadas em visitá-lo, poderão fazer contatos pelos telefones 3322-7015 e 3329-1803 da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental ou diretamente com a gestora do parque, Vera, pelo 9953-6808.

31/08/16 – 18:20 | Formiga

Descuido da Prefeitura coloca em risco o Parque do Jequitibá

Um incêndio criminoso na mata que circunda o Parque Municipal Chico Mendes (Parque do Jequitibá), no bairro Mangabeiras, provocado no final da tarde de quarta-feira (31), por pouco não atingiu o símbolo do parque, a árvore centenária de Jequitibá que dá nome ao local.

Em pouco tempo as labaredas consumiram uma boa parte da área do parque e chegou a poucos metros da árvore. A equipe de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas estava atendendo outra ocorrência de incêndio no mesmo horário. Para evitar que as chamas consumissem uma área ainda maior, os homens do Cobom fizeram uso de abafadores manuais e conseguiram conter as chamas na área próxima ao Jequitibá enquanto aguardavam um caminhão pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Segundo moradores do bairro foi a segunda vez, em menos de 15 dias, que um incêndio foi provocado na área. “Há cerca de duas semanas atearam fogo no mesmo lugar, mas por sorte não se alastrou. Dessa vez o fogo se alastrou tão rápido que ninguém viu quem provocou o incêndio”, disse uma senhora que reside nas proximidades do parque.

Inaugurado em 2013, o Parque Municipal Chico Mendes que ocupa uma área de aproximadamente 14 mil m², foi estruturado com recursos oriundos da Associação Regional de Proteção Ambiental (ARPA-II), por meio do Ministério Público da Comarca de Formiga em convênio celebrado com a Prefeitura.

O parque conta com sala verde, jardim suspenso, sala para administração, cozinha e banheiros, e foi criado para promover a educação ambiental e incentivar a preservação. A falta de recursos financeiro e humano, além da pouca preocupação política com o local é apontada como a principal causa da tragédia que quase ocorreu na quarta-feira.

Há notícias de que a falta de vigias no parque, nos finais de semana e feriados, propicia a ação de vândalos que invadem o local e depredam o espaço.

26/04/17 – 16:06 | Formiga

Parque do Jequitibá voltará a receber visitas para fins sócioambientais

Servidores da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental estiveram no Parque do Jequitibá nesta semana realizando uma limpeza. O objetivo foi deixar o local apto para, novamente, receber visitantes.

A secretária de Gestão Ambiental, Giovana Borges, explica que pretende devolver ao parque sua função socioambiental. “Essa limpeza foi feita para a manutenção e revitalização do Parque do Jequitibá. Pretendemos retomar as atividades nele, já estamos estudando projetos para, em breve, realizar ações ambientais no local”, explicou.

25/11/18 – 16:32 | Destaque, Formiga

Árvore símbolo do Parque Jequitibá cai em Formiga

A árvore de jequitibá, símbolo do Parque Municipal Chico Mendes (Parque do Jequitibá), caiu na tarde deste domingo (25).

A planta tem cerca de 200 anos e segundo pesquisadores, foi plantada pelo viajante e naturalista francês August de Saint Hilaire, que esteve na região entre 1816 e 1822. Saint Hilaire tinha por costume plantar um jequitibá em toda nascente que encontrava na sua caminhada em direção ao centro este brasileiro.

O jequitibá mede 5, 60 metros de circunferência na parte inferior do tronco, tem mais de 35 metros de altura e caiu, provavelmente, por falta de cuidados. Segundo informações de moradores havia muitas raízes a descoberto e a copa da árvore, pendia par a um lado, evidenciando a necessidade de poda para melhor equilibrá-la. De acordo com a coordenadora da Defesa Civil, Vera Moreira, que esteve no local, é provável que a empresa Nordesta – Viveiro de Mudas, especializada em meio ambiente, possa vir a ser contatada na tentativa de recuperar a árvore.

Outra provável causa da queda da árvore, pode estar ligada à existência de um vazamento de esgoto que, segundo moradores, escorre a céu aberto há alguns meses, sendo direcionado para o parque. Também na via pública há sinais evidentes de grande volume de enxurrada, igualmente carreada para o interior do parque.

Parque Municipal Chico Mendes

Localizado no bairro Mangabeiras, o Parque do Jequitibá foi inaugurado em 2013. Ocupa uma área de aproximadamente 14 mil metros quadrados, onde há um espaço construído com sala verde, jardim suspenso, sala para administração, cozinha e banheiros, com a utilização de materiais recicláveis paredes, telhas, aproveitamento de águas pluviais, cercamento com aproveitamento de dormentes, iluminação com pets e aproveitamento da luz solar em um cômodo, piso com aproveitamento de garrafas, etc.

O parque foi estruturado com recursos oriundos da Associação Regional de Proteção Ambiental (ARPA-II), por meio do Ministério Público da Comarca de Formiga em convênio celebrado com a Prefeitura.

Na gestão do ex-prefeito Moacir Ribeiro as escolas municipais e algumas estaduais programavam visitas ao parque, sendo que segundo informações de Vera Moreira que geria o parque, por lá passavam anualmente, cerca de 1.800 alunos, que recebiam informações relativas à Educação Ambiental.

27/11/18 – 17:21 | Destaque, Formiga

Especialistas avaliam situação do Jequitibá após queda da árvore

As equipes da Secretaria de Gestão Ambiental e da Defesa Civil de Formiga acompanharam, nesta terça-feira (27), a presidente da Associação Nordesta Reflorestamento, Neusa Falco Galvão, e o engenheiro ambiental Clayton Magela da Silva Miranda em uma visita técnica ao Parque Municipal Chico Mendes, onde fica a árvore Jequitibá que caiu no domingo passado (25). O monumento natural é bicentenário e fica no Bairro Mangabeiras.

A Nordesta é uma conhecida associação de Arcos que trabalha há muitos anos com reflorestamento e plantio de mudas de árvores. Solicitada pela Administração Municipal, a presidente da entidade esteve em Formiga com o engenheiro ambiental para avaliar a situação da Jequitibá. Eles apontaram a causa da queda da árvore, como sendo: umidade no local, inclinação do terreno onde está situada, raiz brocada e fragilidade por já ter sofrido com incêndios, inclusive em julho deste ano. Em 2016, o parque também foi incendiado e, por pouco, o fogo não atingiu a Jequitibá.

Com a queda da árvore, uma de suas raízes quebrou. Neusa sugeriu não tentar reerguê-la, deixar do jeito que está e aplicar fungicida (produto que combate fungos), já que uma parte da raiz ficaria exposta. Ela acredita que as outras raízes que estão submersas irão nutrir os galhos mantendo a Jequitibá viva.

15/02/19 – 17:12 | Destaque, Formiga

Parque do Jequitibá poderá, finalmente, ser revitalizado

A falta de recursos financeiros tem sido a principal causa do abandono que, nos últimos anos, gerou a degradação de uma das mais importantes áreas ambientais de Formiga: o Parque Municipal Chico Mendes.

Certamente o abandono do parque, por parte do poder público, foi a causa principal da morte, paradoxalmente prematura, da espécie bicentenária da árvore símbolo que justificou a criação da reserva ambiental, popularmente conhecido como Parque do Jequitibá.

Agora, com o perigo de se perder toda a madeira da árvore (de valor econômico e histórico), alguns ambientalistas se movimentam no sentido de realizar uma parceria entre o município, outros órgãos públicos e a iniciativa privada, capaz de promover o aproveitamento da madeira – transformando-a em móveis a serem utilizados nas escolas, bibliotecas públicas e na própria sede do Parque -, replantando no local outras árvores da mesma espécie, cuidando e tratando da flora, da fauna e das nascentes existentes no parque, além, é claro, de evitar que o local continue a ser vandalizado.

Situação atual

O secretário de Meio Ambiente, Leyser Rodrigues Oliveira, tão logo assumiu a pasta e foi cientificado do que vinha ocorrendo no parque, tomou algumas das providências que lhe cabiam. Esta semana promoveu uma limpeza do local, ainda que superficial, e revelou ao Últimas Notícias que, no que depender da atual administração, o Parque Chico Mendes retomará, em breve, às atividades que justificaram sua criação.

Porém, para que se possa acelerar este processo, mesmo diante da atual situação financeira do município, o ideal seria que a iniciativa privada e demais interessados, dispostos a auxiliarem na defesa e preservação do meio ambiente, possam se valer do previsto na Lei 5239 – de 1º de março de 2018, que promove, facilita e permite a participação da sociedade na urbanização, cuidados e manutenção das áreas verdes do município em parceria com o poder público. (art. 2º – I).

A formação de um grupo disposto a enfrentar mais esta empreitada, liderado pelo poder municipal, Ministério Público, Associação Regional de Proteção Ambiental (Arpa-II), empresas e outras entidades civis interessadas na defesa ambiental, certamente saberá como mobilizar recursos financeiros e humanos, mobilizando inclusive estagiários de diversos cursos do Unifor-MG, dando ao Parque do Jequitibá condições de operar, novamente.

No momento em que o país assistiu, estupefato, as declarações do Ministro do Meio Ambiente, no programa Roda Viva, afirmando desconhecer quem foi Chico Mendes (o seringueiro que dá nome ao parque formiguense) e o governador de Minas e outras autoridades estaduais defendendo a flexibilização de licenciamentos de atividades reconhecidamente poluidoras, ainda assim, acreditamos que Formiga saberá como unir esforços para apagar da memória e da história futura, todo o descaso que vitimou o Jequitibá bi-centenário assim como a imensa área verde que se não for bem cuidada, continuará servindo de abrigo para os vândalos.

O parque

O Parque Municipal Chico Mendes, também conhecido como Parque do Jequitibá, localizado no bairro Mangabeiras, foi inaugurado em 2013. Ele ocupa uma área de aproximadamente 14 mil metros quadrados, onde há um espaço construído e composto por uma sala verde, jardim suspenso, sala para administração, cozinha, banheiros e outras benfeitorias. Tudo foi construído com a utilização de materiais recicláveis: paredes erguidas com a sobreposição de garrafas pets, telhas construídas a partir da reutilização de embalagens tetra-pack, rede coletora para reuso de águas pluviais, cercamento erguido com aproveitamento de dormentes, iluminação a partir da refração de luz em pets translúcidos em um de seus cômodos, piso no hall de entrada construído com fundos de garrafas de vidro, etc.

Toda a estrutura foi erguida de acordo com o projeto elaborado e financiado por meio de recursos da Arpa-II, todos liberados por meio do Ministério Público da Comarca de Formiga. Tais valores foram oriundos de multas recolhidas por infratores ambientais, em convênio celebrado com a Prefeitura.

O parque em outras épocas chegou a receber milhares de alunos das escolas municipais e de algumas escolas estaduais, em visitas programadas que, segundo informações de Vera Moreira que geria o parque, foram de grande importância para o esclarecimento dos mesmos sobre o tema Educação Ambiental. Os estudantes inclusive recebiam informações sobre a importância do jequitibá, (espécie plantada pelo naturalista Saint Hilaire) e enquanto espécie da flora brasileira. Também as técnicas para o emprego de materiais reciclados na construção do prédio eram abordadas, uma a uma. Fauna e flora existentes no parque também eram verificadas pelos visitantes e as informações cabíveis lhes eram repassadas.

25/08/21 – 17:20 | Destaque, Formiga

Em defesa do patrimônio tombado

O que restou do jequitibá bicentenário que ornou durante alguns séculos a região onde há alguns anos surgiu o logradouro público denominado Parque Chico Mendes – popularmente conhecido como ‘Parque do Jequitibá’, esta semana, por ação de vândalos, sofreu mais um atentado.

O fogo, que algum irresponsável ateou na área que circunda as edificações inauguradas em 2013, atingiu em cheio os troncos principais da velha árvore que, ainda preservados, no aguardo de recursos para, segundo a intenção do atual secretário de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues de Oliveira, seriam reaproveitados de alguma forma com a sua transformação em móveis, alguns “mimos” ou até mesmo, em tamanho maior, numa peça artística instalada numa espécie de memorial a ser erguido ali mesmo.

Relembrando:

O Parque Municipal Chico Mendes está localizado no bairro Mangabeiras. Conhecido popularmente como ‘Parque do Jequitibá’, foi inaugurado em 2013 e ocupa uma área de aproximadamente 14 mil metros quadrados, que circundam um espaço construído e composto de: sala verde, jardim suspenso, sala para administração, cozinha e banheiros, tudo erguido com o emprego de materiais recicláveis. Paredes, telhas, aproveitamento de águas pluviais, cercas erguidas com o uso de dormentes, iluminação com pets e aproveitamento da luz solar, piso construído com o emprego de garrafas, etc.

O parque foi construído através de recursos oriundos da Associação Regional de Proteção Ambiental (ARPA-II), por meio do Ministério Público da Comarca de Formiga em convênio celebrado com a Prefeitura.

Nos primeiros anos de funcionamento, as escolas municipais e algumas estaduais programavam visitas ao parque, sendo que a gestora naquela ocasião, Vera Moreira, divulgou que por ali passavam, anualmente, cerca de 1.800 alunos, que recebiam informações relativas à Educação Ambiental.

O primeiro acidente:

O jequitibá em questão, tinha cerca de 200 anos e, segundo pesquisadores, foi plantado pelo viajante e naturalista francês August de Saint Hilaire, que visitou esta região entre os anos de 1816 e 1822. Ele tinha por costume plantar um jequitibá em toda nascente que encontrava na sua caminhada em direção ao Centro-Oeste brasileiro.

O jequitibá media na parte inferior do tronco 5, 60 metros de circunferência, tinha mais de 35 metros de altura e caiu, provavelmente, por falta de cuidados e manutenção correta, na área que o circundava.

Segundo informações de moradores, muitas de suas raízes, pela erosão do terreno, estavam a descoberto e a copa da árvore já, a olhos nus, pendia para um lado, evidenciando a necessidade de realização de uma poda para melhor equilibrá-la.

Outra provável causa da queda da árvore pode estar ligada à existência de um vazamento de esgoto que, segundo moradores, escorria a céu aberto há alguns meses na via pública de acesso ao parque, onde também se notou à época, sinais evidentes de grande volume de enxurrada, igualmente carreada para o interior do parque, solapando o terreno em que o jequitibá foi plantado.

Jequitibá bicentenário em Formiga é atingido por incêndio

Esta semana um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Municipal Chico Mendes (Parque do Jequitibá) e destruiu a maior parte da vegetação nativa do local, danificando o Jequitibá, árvore bicentenária, existente no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para lavrar um Boletim de Ocorrência, afim de apurar as causas do incêndio, que pode ser criminoso.

O Parque, que é uma área de preservação permanente, estava com um projeto já finalizado e aguardando apenas disponibilidade de recursos financeiros para a revitalização do local que tem área aproximada de 14 mil metros quadrados.

A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental está avaliando os danos e acompanha o caso, pedindo a população que não faça queimadas. O ato, se identificado como criminoso, é passível de pena.

Memória Viva: