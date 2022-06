A concessionária AB Nascentes das Gerais prevê que cerca de 219 mil veículos circulem pelo Sistema MG-050/BR-265/BR-491 durante o feriado prolongado de Corpus Christi.

A operação especial feita pela concessionária terá início nesta quarta-feira (15), véspera do feriado, e se estenderá até o domingo (19).

Para garantir o conforto dos usuários, a concessionária reforçará o número de colaboradores em serviço. Em caso de qualquer incidente, o CCO (Centro de Controle Operacional) poderá ser acionado 24 horas no telefone 0800 282 0505, opção 2.

O gerente de Operações da AB Nascentes, Marcelo Aguiar, destaca a importância de os motoristas serem prudentes. “Na condução dos veículos, os condutores devem fazer a direção defensiva durante a viagem, respeitando os limites de velocidade de cada trecho. Também é importante o uso do cinto de segurança, indispensável para todos ocupantes do veículo. Além disso, os motoristas só devem iniciar a viagem se estiverem descansados, e nunca combinarem direção com uso de celular ou bebida alcóolica”, explicou.

Fonte: AB Nascentes das Gerais