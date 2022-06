Está chegando o evento mais esperado pelos amantes do pedal, da região: o 15° Trilhão de Bike, do Rotary Club de Formiga.

O evento, que se tornou tradição em Formiga, ocorrerá no dia 26 deste mês e terá concentração na Praia Popular, a partir das 7h.

No local, haverá café da manhã e ponto de hidratação para os participantes. E a saída para a trilha será às 8h.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas na loja Bikeci, localizada à rua Marechal Deodoro, 149, no Centro de Formiga – ou pelo site www.keepsporting.com . Os primeiros 200 inscritos vão ganhar medalha.

A taxa de inscrição será de R$30 para os participantes e de R$10 para os acompanhantes.

Percurso

Os ciclistas poderão escolher entre dois percursos, um de 48 km e outro de 28.

Organização

O rotariano Valdeci José da Silva (Cici) está à frente da organização do evento contando com a colaboração dos demais membros do Rotary Club de Formiga.

Ele destacou a grande expectativa para o 15° Trilhão. “Esse será o nosso primeiro pedal pós pandemia e estamos preparando tudo com muito carinho e cuidado. Os participantes terão todo o suporte que precisarem durante o pedal e ao final teremos uma recepção, com uma comida deliciosa”, destacou.

Apoio

O evento tem apoio da Polícia Militar e da Prefeitura de Formiga, além de patrocinadores.

Fonte: Rotary