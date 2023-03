As Polícias Civil e Militar deflagraram uma operação, em Formiga, nessa quinta-feira (9), para reprimir crimes patrimoniais.

A ação policial resultou na prisão de dois homens, de 21 e 54 anos, e no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão.

Os mandados judiciais foram cumpridos nos bairros Jardim Montanhês, São Vicente, Vila Operária São José, Sagrado Coração de Jesus e Novo Horizonte, sendo recolhidos um celular, um rádio comunicador, porções de cocaína e maconha, além de cabos de fiação e mais de 50 munições de diversos calibres.

De acordo com o delegado responsável pela ação, Ricardo Bessas, os bens apreendidos têm relação com crimes patrimoniais praticados no ano passado. “Os materiais foram recolhidos como elementos de investigação de um roubo cometido no dia 10 de setembro, contra um motorista de aplicativo, bem como a participação de um terceiro envolvido no crime de latrocínio praticado no dia 30 de maio, nas dependências da Fazendinha do Centro Universitário de Formiga”, explicou.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações prosseguem visando à conclusão dos respectivos inquéritos policiais para completa elucidação dos crimes.

Fonte: Polícia Civil