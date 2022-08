Acidente envolvendo uma carreta está bloqueando faixas da BR-381, nos dois sentidos, no KM 564, na altura de Itaguara, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (30). Há engarrafamento de um quilômetro nos dois sentidos.

O motorista, com cerca de 40 anos, precisou ser retirado das ferragens e foi socorrido em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor da carreta, que transportava máquinas de corte elétrico, perdeu o controle, bateu na mureta central da rodovia e capotou. Outros veículos não foram atingidos.

Após ser retirada da cabine retorcida pelos bombeiros, a vítima foi encaminhada de helicópetro para o pronto-socorro hospital João XXIII, no Centro de BH.

De acordo com Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, até as 16h30, as pistas no sentido BH ainda estavam bloqueadas totalmente para que seja feita a remoção de veículo, provocando engarrafamento de um quilômetro.

No sentido São Paulo (SP), a faixa esquerda está interditada e a da direita está liberada. A lentidão do trânsito provoca engarrafamento também de um quilômetro.

Não há previsão de liberação total das faixas.

