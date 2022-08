Um homem suspeito de estelionato se passa por jogador do Atlético, hospeda em hotéis de luxo de Belo Horizonte, consome tudo do bom e do melhor e sai sem pagar um centavo. O suspeito, que se identifica como Marcos Vitor, apresenta credenciais falsas do clube e até comprovante de extravio de bagagem. Com isso, consegue ser acomodado sem efetuar o pagamento antecipado. Ao menos duas fontes da Itatiaia relataram casos semelhantes.

Uma vez hospedado, o suspeito consome pratos refinados e bebidas caras nos restaurantes dos estabelecimentos. A última hospedagem na capital foi registrada semana passada. Conforme apuração da Itatiaia, o homem deixou o hotel sem pagar diárias e a conta do restaurante.

A reportagem da Itatiaia teve acesso a um boletim de ocorrência de abril deste ano envolvendo o estelionatário. A gerente de um hotel de luxo da região Centro-Sul da capital relatou que Marcos Vitor se hospedou de 3 a 5 de abril, após fazer a reserva em um site especializado nesse tipo de serviço. No dia 5, solicitou a prorrogação até o dia 11, alegando que era ‘jogador de futebol e estava realizando testes no Atlético’.

No dia 11, ao ser cobrado, ele simulou ter feito uma transferência e deixou o hotel sem pagar a conta de quase R$ 4 mil.

Ainda conforme o registro, o hotel solicitou que o ‘hóspede’ efetuasse o pagamento de R$3.598,57. Marcos passou um cartão de crédito, a operação não foi autorizada e ele pediu uma chave Pix, alegando que a mãe, que estaria na Suécia, faria a transferência. Algum tempo após receber a chave, alegou que a mãe não tinha acesso ao sistema brasileiro e que ele iria fazer o pagamento via TED. O estelionatário chegou a simular a operação, foi liberado pelo hotel. Porém, a compensação não ocorreu.

Conforme o boletim, a gerente levantou o histórico do suspeito no sistema de hotéis e ‘verificou-se que o senhor Marcos Vitor tem registro de inadimplência em diversos estabelecimentos pelo Brasil’.

Procurado, o Atlético ‘alerta para que o estabelecimento entre em contato, antes de efetivar a hospedagem, com o setor de logística do clube, pois ninguém tem autorização de utilizar a instituição em benefício próprio.’

Fonte: Itatiaia