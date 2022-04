A Central de Operações dos Bombeiros foi acionada na manhã desta terça-feira (12) para atender uma ocorrência de explosão em uma residência no bairro Dom Bosco, em Santo Antônio do Monte.

No local, os bombeiros militares verificaram que havia ocorrido uma explosão no subsolo de uma residência.

Segundo informações, duas mulheres estariam manuseando materiais pirofóricos para a fabricação de pavios de ignição (dispositivo para controle da queima com tempos diferentes).

As vítimas foram resgatadas por populares antes da chegada do socorro adequado e encaminhadas para a Unidade de Pronto atendimento do município.

No momento da chegada da equipe do Corpo de Bombeiros Militar, já havia uma viatura da Polícia Militar, da Polícia Civil e também uma equipe do Exército Brasileiro acompanhada de dois engenheiros químicos e um técnico em pirotecnia.

Na residência, os bombeiros isolaram a área e com uso de mangueiras, armaram uma ligação direta, para realizarem os trabalhos de prevenção contra incêndio no momento em que os responsáveis técnicos estavam desmobilizando, coletando e inutilizando os produtos encontrados no imóvel que ofereciam risco de explosão, evitando possíveis riscos a integridade física das pessoas, bem como do bem público e privado. A perícia também foi acionada para investigação no local.

Fonte: Corpo de Bombeiros