Nesta terça-feira (12), a comissão de avaliação dos projetos inscritos no eixo Cultura, no Prêmio Mineiro de Boas Práticas, esteve em Formiga para avaliar, in loco, o projeto “Patrimônio em Figurinhas”.

A prática formiguense está classificada entre as três finalistas do eixo Cultura, que recebeu 87 inscrições nessa 10ª edição do Prêmio, que é promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM).

A comissão, composta por Brenda Grandioso, Analise Horta e Aline Amaral, servidoras da AMM, esteve na Casa do Engenheiro, onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, para conversar com os diversos atores do projeto, entre alunos, pais, professora, diretora e uma representante do Setor Pedagógico da Secretaria de Educação. Em seguida, a equipe, acompanhada pelo secretário de Cultura, Alex Arouca, idealizador do projeto, foi recebida pelo prefeito Eugênio Vilela.

O resultado final do Prêmio será divulgado durante o 37º Congresso Mineiro de Municípios, que acontecerá em Belo Horizonte, nos dias 1º e 2 de junho.

Os vencedores receberão troféus e terão acesso, gratuitamente, a dois cursos do Centro de Qualificação para Gestão Pública (CQGP).

No congresso, os municípios cujas Práticas estão classificadas, montarão stands para que os demais possam conhecer seus projetos, numa rica troca de experiências.

O projeto formiguense é uma prática lúdica utilizada como estratégia pedagógica de Educação Patrimonial, composta por um álbum de figurinhas temáticas que contemplam imagens de bens formiguenses tombados pelo Patrimônio Municipal por seu valor histórico e/ou arquitetônico. Em cada página, ao lado dos espaços de colagem das figurinhas, há um pequeno histórico do bem.

De acordo com a administração municipal, há muita satisfação com a classificação do Projeto e, independente do resultado, ele será mantido e já está sendo pensada uma possível expansão.

Para o secretário de Cultura, Alex Arouca, emplacar Formiga entre os finalistas do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal 2022, demonstra o comprometimento da atual administração.

