Uma batida frontal entre dois carros de passeio na manhã deste domingo (18) deixou ao menos seis feridos na BR-262, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu na altura do km 362, perto de Juatuba, no local conhecido como “curva da galinha”.

Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a ocorrência deixou “vários feridos” após a colisão frontal na via lateral, sentido Betim. Apoiavam os atendimentos viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também da Triunfo Concebra, concessionária do trecho.

A empresa informou à reportagem que o acidente foi registrado às 8h44 deste domingo. Seis vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Betim. Uma foi resgatada em estado grave, três vítimas em estado moderado, além de outras duas em estado leve. Um outro ocupante dos veículos estava ileso e não precisou do atendimento.

Ainda não há detalhes da dinâmica do acidente. Informações preliminares repassadas pela Triunfo apontam que “os veículos colidiram na própria rodovia, mas que os veículos estão na via marginal para o tráfego fluir”. O trânsito está interditado na marginal sentido Betim.

A Prefeitura de Betim informou que as vítimas deram entrada na unidade às 10h15 e que por volta de 11h30 passavam por procedimentos de avaliação clínica e realização de exames. “Até o momento, todas as vítimas estão estáveis”, disse a prefeitura. Entre as vítimas está um adolescente de 16 anos que teve um trauma de face com lesão na mandíbula e periorbita ocular. Ele é avaliado pelo neurologista.

