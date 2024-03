Um acidente foi registrado nessa quinta-feira (28), na BR-354, na altura do km 487, Zona Rural de Formiga.

Segundo os bombeiros, o condutor relatou que seguia sentido Arcos/Formiga, momento em que o veículo aquaplanou ao descer o morro, realizando um movimento em formato de “L”, que resultou na perda do controle direcional, vindo a colidir contra o barranco.

Ainda segundo os militares, o condutor e os três passageiros não sofreram ferimentos aparentes. Estavam conscientes e orientados.

As vítimas recusaram ser conduzidas pelos militares da Quarta Companhia e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, informando que buscariam assistência adequada posteriormente, assim que resolvessem a situação da carreta.

A ocorrência foi acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária, que ficou responsável pelo registro do acidente e pela organização do tráfego no local, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Fonte: Corpo de Bombeiros