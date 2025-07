Na tarde desta segunda-feira (28) por volta das 16h20, um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta, deixou o condutor do carro com ferimentos.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor do veículo de passeio e do motorista da carreta.

Chovia no momento do acidente.

Matéria em atualização.

Vídeo: Wilton Rangel

Redação UN