O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta segunda-feira (28) que o Brasil não está mais no Mapa da Fome, conforme anunciado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU). Em transmissão nas redes sociais, junto com o presidente da FAO, Qu Dongyu, o petista atribuiu o resultado à alocação de recursos no Orçamento da União destinados a políticas públicas voltadas para a redução da pobreza.

“Conseguimos acabar com a fome. Agora é preciso um pouco mais de esforço para que nenhuma pessoa (passe fome). No ano que vem, posso garantir que os dados estarão muito melhores”, disse Lula.

“Com ou sem mandato de presidente, serei soldado mundial no combate à pobreza e a fome. Hoje sou o homem mais feliz do mundo. Espero que pessoas se interessem no que aconteceu no Brasil. Para acabar com a fome e a pobreza, precisamos colocar o pobre no orçamento. Quando governantes fizerem isso, vamos resolver esse problema crônico da humanidade”.

O relatório, divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) nesta segunda-feira, colocou o país abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente.

Mais cedo, o presidente havia postado uma mensagem no X destacando a importância de “políticas públicas sérias e compromisso com o povo” para o resultado.

“Uma conquista histórica que mostra que com políticas públicas sérias e compromisso com o povo, é possível combater a fome e construir um país mais justo e solidário”.

Fonte: Ana Paula Ramos-O Tempo