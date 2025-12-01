Na noite de domingo (30), um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na BR-494, entre Divinópolis e Marilândia, em São Sebastião do Oeste.

A Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu o chamado por volta das 19h para apoio ao Corpo de Bombeiros. No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis constatou que dois homens que estavam no carro estavam encarcerados e já em óbito.

Na carreta, dois homens, de 37 e 40 anos, não apresentaram ferimentos e não necessitaram de atendimento hospitalar.

A Polícia Militar esteve presente e a Perícia foi acionada para os trabalhos de investigação.

Com informações do SAMU