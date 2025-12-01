A Prefeitura Municipal de Formiga anunciou a programação oficial do “Natal Encanto & Luz”, que neste ano contará com cortejos, cantatas, apresentações artísticas, festival de dança, chegada especial do Papai Noel e diversas atrações culturais distribuídas por vários pontos da cidade. As atividades começam no dia 1º de dezembro e seguem até o dia 22, reunindo escolas, grupos artísticos e a comunidade em celebrações natalinas.
Programação completa – “Natal Encanto & Luz”
01/12 – Segunda-feira
- 17h – Parada Natalina da ACIF/CDL
Local: Rua Barão de Piumhi
- 19h – Chegada do Papai Noel e entrega da chave da cidade
Local: Praça Getúlio Vargas
03/12 – Quarta-feira
- 18h – Cortejo Natalino com a Trupe Ventania
Local: Praça SVF até A.E.E. Prof. Joaquim Rodarte
- 19h – Cantata da E.E. Prof. Joaquim Rodarte
Local: E.E. Prof. Joaquim Rodarte (R. Bernardes de Faria)
04/12 – Quinta-feira
- 18h – Cortejo Natalino com a Trupe Ventania
Local: Praça SVF até A.E.E. Jalcira Santos Valadão
- 19h – Cantata da E.E. Jalcira Santos Valadão
Local: Praça Ferreira Pires
05/12 – Sexta-feira
- 19h30 – Cantata do Colégio Unifor
Local: Praça São Vicente Férrer
06/12 – Sábado
- 19h – Circo Teatro Sem Lona – Espetáculo “A Magia do Natal”
Local: Praça Getúlio Vargas
11/12 – Quinta-feira
- 18h – “Trem Iluminado” (chegada do Papai Noel de trem)
Local: Estação Ferroviária
- 19h – Sucata Sinfônica e IFMG (instrumentos alternativos)
Local: Praça Ferreira Pires
- 19h30 – Coral Municipal de Formiga
Local: Praça Ferreira Pires
15/12 – Segunda-feira
- 18h – Desfile Natalino da Escola Estadual Rodolfo Almeida
Local: E.E. Rodolfo Almeida até a Praça SVF
- 19h – Apresentação da Escola de Música da Tia Sinara
Local: Praça São Vicente Férrer
- 19h30 – Festival de Dança da EMART – Espetáculo “João & Maria”
Local: Praça São Vicente Férrer
16/12 – Terça-feira
- 19h – Apresentações Artísticas Municipais
Local: R. Nossa Senhora da Abadia (Bairro Água Vermelha)
17/12 – Quarta-feira
- 19h – Apresentações Artísticas Municipais
Local: R. Dr. Teixeira Soares (Bairro Engenho de Serra)
18/12 – Quinta-feira
- 19h – Apresentações Artísticas Municipais
Local: R. Lassance Cunha (Bairro Quinzinho)
19/12 – Sexta-feira
- 20h – Auto de Natal da EMMEL – “A Promessa que Nasceu em Belém”
Local: Adro da Igreja Matriz SVF
22/12 – Segunda-feira
- 18h – Cortejo Natalino com a Trupe Ventania
Local: Praça SVF até a Praça Getúlio Vargas
- 19h – Banda de Música do 7º Batalhão da PM de Bom Despacho
Local: Praça Getúlio Vargas
A programação do Natal Encanto & Luz promete movimentar Formiga com diferentes atrações culturais e artísticas ao longo de dezembro. Desfiles, cantatas, cortejos e espetáculos garantem clima festivo para moradores e visitantes. Todos os eventos contarão com a presença do Papai Noel, marcando a celebração natalina na cidade.
Com informações da Prefeitura de Formiga