A Prefeitura Municipal de Formiga anunciou a programação oficial do “Natal Encanto & Luz”, que neste ano contará com cortejos, cantatas, apresentações artísticas, festival de dança, chegada especial do Papai Noel e diversas atrações culturais distribuídas por vários pontos da cidade. As atividades começam no dia 1º de dezembro e seguem até o dia 22, reunindo escolas, grupos artísticos e a comunidade em celebrações natalinas.

Programação completa – “Natal Encanto & Luz”

01/12 – Segunda-feira

17h – Parada Natalina da ACIF/CDL

Local: Rua Barão de Piumhi

– Parada Natalina da ACIF/CDL Rua Barão de Piumhi 19h – Chegada do Papai Noel e entrega da chave da cidade

Local: Praça Getúlio Vargas

03/12 – Quarta-feira

18h – Cortejo Natalino com a Trupe Ventania

Local: Praça SVF até A.E.E. Prof. Joaquim Rodarte

– Cortejo Natalino com a Trupe Ventania Praça SVF até A.E.E. Prof. Joaquim Rodarte 19h – Cantata da E.E. Prof. Joaquim Rodarte

Local: E.E. Prof. Joaquim Rodarte (R. Bernardes de Faria)

04/12 – Quinta-feira

18h – Cortejo Natalino com a Trupe Ventania

Local: Praça SVF até A.E.E. Jalcira Santos Valadão

– Cortejo Natalino com a Trupe Ventania Praça SVF até A.E.E. Jalcira Santos Valadão 19h – Cantata da E.E. Jalcira Santos Valadão

Local: Praça Ferreira Pires

05/12 – Sexta-feira

19h30 – Cantata do Colégio Unifor

Local: Praça São Vicente Férrer

06/12 – Sábado

19h – Circo Teatro Sem Lona – Espetáculo “A Magia do Natal”

Local: Praça Getúlio Vargas

11/12 – Quinta-feira

18h – “Trem Iluminado” (chegada do Papai Noel de trem)

Local: Estação Ferroviária

– “Trem Iluminado” (chegada do Papai Noel de trem) Estação Ferroviária 19h – Sucata Sinfônica e IFMG (instrumentos alternativos)

Local: Praça Ferreira Pires

– Sucata Sinfônica e IFMG (instrumentos alternativos) Praça Ferreira Pires 19h30 – Coral Municipal de Formiga

Local: Praça Ferreira Pires

15/12 – Segunda-feira

18h – Desfile Natalino da Escola Estadual Rodolfo Almeida

Local: E.E. Rodolfo Almeida até a Praça SVF

– Desfile Natalino da Escola Estadual Rodolfo Almeida E.E. Rodolfo Almeida até a Praça SVF 19h – Apresentação da Escola de Música da Tia Sinara

Local: Praça São Vicente Férrer

– Apresentação da Escola de Música da Tia Sinara Praça São Vicente Férrer 19h30 – Festival de Dança da EMART – Espetáculo “João & Maria”

Local: Praça São Vicente Férrer

16/12 – Terça-feira

19h – Apresentações Artísticas Municipais

Local: R. Nossa Senhora da Abadia (Bairro Água Vermelha)

17/12 – Quarta-feira

19h – Apresentações Artísticas Municipais

Local: R. Dr. Teixeira Soares (Bairro Engenho de Serra)

18/12 – Quinta-feira

19h – Apresentações Artísticas Municipais

Local: R. Lassance Cunha (Bairro Quinzinho)

19/12 – Sexta-feira

20h – Auto de Natal da EMMEL – “A Promessa que Nasceu em Belém”

Local: Adro da Igreja Matriz SVF

22/12 – Segunda-feira

18h – Cortejo Natalino com a Trupe Ventania

Local: Praça SVF até a Praça Getúlio Vargas

– Cortejo Natalino com a Trupe Ventania Praça SVF até a Praça Getúlio Vargas 19h – Banda de Música do 7º Batalhão da PM de Bom Despacho

Local: Praça Getúlio Vargas

A programação do Natal Encanto & Luz promete movimentar Formiga com diferentes atrações culturais e artísticas ao longo de dezembro. Desfiles, cantatas, cortejos e espetáculos garantem clima festivo para moradores e visitantes. Todos os eventos contarão com a presença do Papai Noel, marcando a celebração natalina na cidade.

Com informações da Prefeitura de Formiga