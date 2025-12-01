A corrida de rua Night Run movimentou Formiga no sábado (29), reunindo dezenas de participantes. A equipe Sol Nascente se destacou pela grande presença, levando cerca de 90 atletas ao evento.

Além da participação expressiva, vários corredores da equipe conquistaram pódios nas provas, reforçando o bom desempenho coletivo.

A Associação de Corredores Equipe Sol Nascente parabenizou seus integrantes pela dedicação e aproveitou para convidar atletas da cidade que desejam iniciar ou aprimorar a prática da corrida de rua. Os treinamentos acontecem de segunda a sexta-feira, às 18h30, e são abertos ao público.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (37) 99961-2513, com Ronilson.

Com informações da Equipe Sol Nascente