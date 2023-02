Na tarde dessa quarta-feira (15), um acidente envolvendo dois caminhões e um veículo de passeio foi registrado na altura do km 492 da BR-354, em Formiga.

O condutor do primeiro caminhão, um homem de 27 anos, relatou à polícia que devido ondulações na pista, perdeu o controle da direção do veículo, que tombou.

Em seguida, o motorista do segundo caminhão parou o veículo devido ao tombamento do outro veículo no meio da pista, momento em que um GM Astra, que seguia atrás, não conseguiu parar, chocando na traseira do segundo caminhão.

O condutor do carro teve ferimentos leves e foi encaminhado para Santa Casa em Formiga.

A pista foi liberada.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária