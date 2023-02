Em Brasília, o prefeito Eugênio Vilela se encontrou com o Secretário Nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff, e com o chefe de Gabinete, Wesley Felinto.

Ele apresentou o Decreto que declara “Situação de Emergência” no município e um relatório com a situação da cidade após as chuvas torrenciais no domingo (12).

Os documentos estão em fase de reconhecimento. A seguir, outros relatórios, planilhas e projetos serão enviados à pasta.

O prefeito destacou que “a expectativa quanto à liberação de recursos do Governo Federal para auxiliar o município nessa etapa de recomposição das áreas danificadas é muito positiva”.

