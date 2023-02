Com recursos próprios do Município, o Executivo formiguense está ampliando o espaço físico do Centro Municipal de Educação Infantil (CEI) Conceição Maria de Almeida, no bairro Engenho de Serra. O investimento é de R$541.608,09.

A vice-prefeita, Adriana Prado e o secretário de Educação, Jaderson Teixeira estiveram no local e destacaram a importância da Prefeitura em investir, cada vez mais, em melhorias com arrecadação própria.

“Essa é uma demanda da comunidade e precisamos cada vez mais ampliar a oferta de vagas em creches. A administração municipal, sensível aos pais e mães e principalmente às crianças pequenas, está ampliando esse espaço para acolher, cada vez mais, as crianças nessa faixa etária”, disse Jaderson.

Adriana Prado completou que, com a ampliação no CEI, o número de vagas no estabelecimento vai aumentar.

