Dois caminhões e um carro de passeio se envolveram em um acidente nesta terça-feira (31) no Km 128 da BR-459, entre Piranguinho (MG) e Santa Rita do Sapucaí (MG). Por causa do acidente, o trânsito na rodovia ficou interrompido por quase uma hora.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, havia duas pessoas em cada caminhão e três no carro.

Apenas uma delas, motorista de um dos caminhões, se queixou de dores no peito, mas estava consciente e orientado.

Um dos caminhões transportava placas de vidro. Com a batida, o material ficou espalhado pela pista, o que fez com que a pista ficasse interrompida por cerca de 40 minutos.

Fonte: G1