Um grave acidente na tarde desta terça-feira (30) resultou na morte de um motorista na Rodovia Fernão Dias, em Cambuí, no Sul de Minas Gerais. Segundo informações da concessionária Arteris, o caminhão conduzido pela vítima colidiu na traseira de uma carreta na pista norte, na altura do km 900, por volta das 13h.

O condutor do caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves.

Equipes da Arteris e da Polícia Rodoviária Federal estão no local para atendimento da ocorrência. As faixas da direita e o acostamento permanecem interditados, provocando cerca de 1 km de congestionamento.

A matéria segue em atualização.

Com informações do G1 Sul de Minas