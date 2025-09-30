A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do 63º Batalhão, realizou nesta terça-feira (30) uma palestra educativa na Escola Pequeno Aprendiz, marcando o encerramento das atividades da Semana Nacional do Trânsito em Formiga. O evento foi alinhado ao tema nacional deste ano: “Desacelere! Seu bem maior é a vida”.

Voltada para estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a ação teve como principal objetivo conscientizar o público infantil sobre práticas seguras no trânsito, promovendo a educação preventiva desde os primeiros anos escolares.

A palestra foi conduzida de forma lúdica e interativa, abordando temas essenciais como o uso correto da faixa de pedestres, a importância do cinto de segurança e a leitura básica da sinalização de trânsito. A metodologia utilizada incluiu materiais ilustrativos e incentivou a participação ativa dos alunos, o que tornou o aprendizado mais leve e eficaz.

A Escola Pequeno Aprendiz, localizada na rua Francisco Nascimento, nº 101, no bairro Jardim América, recebeu a equipe da PMMG, que reforçou a importância da formação de uma consciência cidadã desde a infância para a construção de um trânsito mais seguro.

A atividade reafirma o compromisso da Polícia Militar com a educação e a segurança no município de Formiga, integrando ações preventivas ao cotidiano escolar. A iniciativa também reforça o lema institucional da PMMG: “Polícia Militar de Minas Gerais: 250 anos. A força do povo mineiro. Presença que protege.”

A ação foi coordenada pela Agência Local de Comunicação Organizacional do 63º Batalhão da Polícia Militar.

Com informações PMMG