Um princípio de incêndio foi registrado na tarde dessa segunda-feira (29), em uma estação de recarga de veículos elétricos localizada na Avenida Araucárias, em Águas Claras, próximo ao supermercado Big Box. As chamas tiveram início por volta das 16h, no medidor trifásico que alimenta o ponto de carregamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o fogo foi rapidamente controlado, sem necessidade de combate direto pela guarnição. Ninguém ficou ferido e não houve danos aos veículos que estavam conectados à estação no momento do incidente.

Em nota, a empresa Canaã Energy, responsável pela estação, informou que a origem do problema não foi em seus equipamentos, mas no medidor da concessionária de energia. “O fogo pode ter sido causado por uma folga no fio que se conecta ao medidor, ocasionando sobrecarga”, explicou.

A companhia destacou ainda que prestou suporte imediato ao usuário que realizava o carregamento no local.

Com informações do Metrópoles