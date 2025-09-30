Após um apostador de Porto Alegre (RS) faturar sozinho o prêmio de R$ 80 milhões no último sábado (27), a Mega-Sena volta a movimentar os brasileiros com um novo sorteio nesta terça-feira (30). A Caixa Econômica Federal realiza o concurso 2921, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 3,5 milhões.

Como apostar na Mega-Sena?

A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa, até às 19h do dia do sorteio. Para concorrer, é necessário escolher seis números de 1 a 60. Além do prêmio principal, o jogo também premia quem acerta quatro (Quadra) ou cinco (Quina) números.

Como jogar online?

Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode apostar pela internet, por meio dos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. O valor máximo por transação é de R$ 500, e o pagamento pode ser feito via cartão de crédito, débito, Pix ou Mercado Pago.

O apostador pode escolher manualmente a quantidade de números ou optar pela seleção aleatória, conhecida como “Surpresinha”. Também é possível utilizar sites geradores de números, desde que a aposta seja finalizada no sistema da Caixa.

Expectativa para o sorteio

Apesar do prêmio desta terça ser menor que o do último sábado, o valor de R$ 3,5 milhões segue atraente para quem sonha em mudar de vida. A Mega-Sena continua sendo uma das modalidades lotéricas mais populares do Brasil, com sorteios que movimentam milhares de apostadores a cada semana.

Com informações da Agência Brasil/ Itatiaia