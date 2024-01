Um grave acidente envolvendo um caminhão e dois carros interditou a BR-381, na tarde deste sábado (6), em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Três pessoas ficaram feridas e uma quarta vítima não resistiu e morreu no local da batida.

De acordo com as informações iniciais repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do km 443 da rodovia. O caminhão estava carregado de madeira e houve vazamento de óleo no local.

Dos feridos, dois foram socorridos em dois helicópteros, um dos bombeiros e outro da PRF. O terceiro ferido foi resgatado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade de saúde para onde os feridos foram levados e o estado de saúde deles não foram divulgados.