Um foragido da Justiça de São Paulo, de 47 anos, foi preso na zona rural de São Sebastião do Maranhão, na região do Vale do Rio Doce, em Minas, nessa sexta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o suspeito era procurado por crime de homicídio há cerca de 20 anos.

Segundo a PM, uma denúncia informou que um foragido da Justiça estava morando na região rural de Córrego Bananal de São Domingos. Os agentes foram até o local e localizaram o homem, que é condenado por homicídio ocorrido na cidade paulista de Suzano.

Questionado, o homem informou que havia cometido o homicídio no Estado de São Paulo no ano de 2002 e que, desde então, retornou para a cidade mineira. Ele foi condenado pelo crime em 2006 e estava foragido desde então.