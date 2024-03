Na manhã desta quinta-feira (14), uma operação coordenada pela 7ª Companhia de Polícia Militar Independente de Policiamento Especializado resultou na desarticulação de um laboratório de drogas, em Divinópolis.

Os militares receberam informações sobre um apartamento no último andar de um prédio, localizado na rua Almirante Barroso, bairro Catalão, que estaria sendo utilizado para atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Com a chegada da PM, o suspeito fugiu pelo telhado do prédio, deixando a porta entreaberta. Dentro do apartamento, os policiais encontraram indícios de um laboratório de drogas.

Durante a busca no local, foram apreendidas 6 barras de maconha, 16 porções de maconha, 1 porção de cocaína, 17 papelotes de cocaína, 1 porção de haxixe, 2 balanças de precisão, 101 frascos de epinefrina, 5 ampolas de cloridrato de lidocaína e equipamentos para embalagem da droga.

Os policiais também encontraram uma maleta destinada ao armazenamento de arma de fogo, relacionada a uma prisão anterior do suspeito por tráfico de drogas.

O apartamento estava equipado com um sistema de monitoramento por câmeras, indicando uma preparação avançada para evitar a detecção policial.

Em outro apartamento, os militares conseguiram abordar o suspeito em sua residência, localizada na mesma rua. Durante a busca domiciliar, encontraram mais drogas e um celular.

Os policiais detiveram o suspeito, que tinha duas prisões anteriores por tráfico de drogas, e o encaminharam, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia de Divinópolis.

Fonte: Portal Gerais