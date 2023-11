No início da tarde desta terça-feira, dia 21 de novembro de 2023, foi registrado um acidente na BR-354, no KM 549, próximo a Candeias/MG. O acidente envolveu uma colisão frontal entre dois veículos, resultando em vítimas fatais e interditando completamente a rodovia nos dois sentidos.

Segundo informações das equipes da Polícia Militar de Minas Gerais presentes no local, a colisão ocorreu por volta das 13h40 e envolveu uma combinação de veículo de carga (CVC) composta por um caminhão/trator Volvo, tracionando o semi-reboque e um caminhão VW 11.180 que transportava carne refrigerada ensacada.

Segundo avaliação preliminar do perito o acidente fatal foi resultado de um choque frontal quando a carreta carregada de cal virgem ensacado, conduzida no sentido Candeias/Campo Belo, encontrou o caminhão no sentido oposto, na contramão de direção, ao realizar uma curva a esquerda. A colisão foi tão severa que ocasionou a morte de duas pessoas no local.

As vítimas foram identificadas como F.A.P.C., 41 anos, auxiliar de viagem, natural de Belo Horizonte/MG, e C.A.G., 56 anos, motorista, também natural de Belo Horizonte/MG. O condutor do caminhão foi arremessado da cabine e ficou preso sob a carga da carreta, enquanto o passageiro do caminhão ficou aprisionado entre as ferragens.

O condutor da carreta foi socorrido pelo SAMU e encaminhado em estado grave para a UTI da Santa Casa de Campo Belo. Os trabalhos periciais foram conduzidos no local do acidente e, após a conclusão dos procedimentos. A pista estava totalmente interditada em ambos até a publicação desta matéria.

A Funerária de Candeias removeu uma das vítimas fatais, enquanto o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para a remoção do segundo corpo preso entre as ferragens. As autoridades estão em contato com os responsáveis pelas cargas e veículos para a remoção dos mesmos.

As investigações sobre as circunstâncias precisas deste acidente continuam para esclarecer os detalhes que levaram a esta colisão fatal.

Fonte: Portal Campo Belo