Um acidente envolvendo uma caminhonete Fiat Strada e uma moto Honda deixou uma vítima fatal na manhã desta segunda-feira (21) na MG-050, entre Piumhi e Pimenta, próximo ao Caldo de Cana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a caminhonete seguia sentido Pimenta/Piumhi fazendo uma ultrapassagem, quando o motorista perdeu o controle direcional do veículo, que colidiu com a moto e bateu em um barranco.

As vítimas do veículo de 20 e 40 anos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi. Já o condutor da motocicleta de 58 anos veio a óbito no local.

A perícia foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.