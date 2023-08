O secretário municipal de administração de Divinópolis, Thiago Nunes, acionou a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (18), no Centro, afirmando ter sido espancado por outro homem que levou seu carro, após os dois saírem juntos de uma festa. O suspeito alega que foi assediado.

O servidor estava com sangramento, hematomas no rosto e braços e dores no joelho. Uma testemunha afirma que ele recebeu chutes no rosto. Ele foi levado para o hospital.

O outro homem foi encontrado com o carro em uma conveniência. Na fuga ele acertou uma mulher que estava na rua Goiás. Aos policiais ele contou que, na saída de uma boate, tentava um carro de aplicativo, quando o secretário lhe ofereceu carona. Ao chegar no endereço Thiago não parou: “calma, vamos dar uma voltinha”, teria dito. Apesar da recusa, o secretário teria colocado a perna na mão do homem e tentado deitar sobre ele. Foi quando começou a briga.

Após ser atendido na UPA, o acusado foi levado pra delegacia e está preso. O carro foi levado para o pátio credenciado. A prefeitura emitiu nota: