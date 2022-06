Um casal ficou ferido na noite dessa sexta-feira (17) após um carro atingir um cavalo solto na MG-050, em Passos. O acidente aconteceu por volta das 20h50, na altura do KM 344.

De acordo com informações apuradas pelo Tapiraimg TV, um veículo Astra seguia no sentido Passos/Capitólio, quando atropelou um cavalo que atravessava na rodovia. Com o impacto, o carro invadiu a contramão e colidiu na lateral de um Honda HRV, que seguia em sentido contrário.

O motorista do Astra de 44 anos e sua esposa com 37 anos sofreram ferimentos leves e foram levados para a UPA de Passos por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O condutor do Honda não se feriu.

A Polícia Militar compareceu ao local para os demais procedimentos.

Fonte: Tapiraí TV