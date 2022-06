Foi preso em flagrante o motorista do caminhão que atingiu várias casas e carros na noite dessa sexta-feira (17), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Testemunhas haviam falado em “cerca de dez carros” atingidos, mas o boletim de ocorrência fechou com um total de 20 veículos impactados pelo caminhão, sendo 17 carros, uma moto, um ônibus e um reboque. Além disso, cinco casas ficaram danificadas, segundo a Defesa Civil.

A Polícia Civil informou neste sábado (18) que o homem, de 39 anos, já foi encaminhado ao sistema prisional, onde “permanecerá à disposição da Justiça”.

Segundo a Polícia Militar, o condutor estava confuso quando foi abordado, mas confessou aos militares que fez uso de rebite durante toda a noite. A substância costuma ser usada para perda de apetite, no entanto, o uso em excesso pode causar insônia – objetivo final de muitos caminhoneiros que usam esta droga para conseguirem dirigir por várias horas sem parar para dormir.

A polícia informou também que foi encontrado com o motorista uma porção de substância semelhante a cocaína.

À polícia, o motorista contou que fez uso de rebite a noite toda e que há 20 anos faz uso de cocaína. E disse ainda que dirigiu de Buenos Aires, capital da Argentina, até o local do fato por cincos dias sem dormir. As informações constam no boletim de ocorrência.

Ele foi ouvido pela delegada da Central Estadual de Plantão Digital e autuado em flagrante pelo crime previsto o Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro: condução de veículo com alteração da capacidade psicomotora.

A Polícia Civil disse que segue investigando o caso.

O acidente

O caminhão desgovernado atingiu casas e vários carros, segundo relatos de testemunhas, na noite dessa sexta-feira em Santa Luzia, na Grande BH. Ninguém se feriu.

O motorista do caminhão chegou a ser agredido por populares, mas foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Segundo a polícia, o condutor seguia por uma das avenidas quando bateu e derrubou placas, depois disso, o veículo continuou em alta velocidade atingindo muros e carros que estavam parados.

Um dos veículos atingidos foi empurrado para o muro de um supermercado. Durante o trajeto, várias caixas que continham embalagens de remédios caíram do caminhão.

Moradores relataram “cenário de guerra” quando viram o veículo descer em alta velocidade pela Rua Pedro Leopoldo, no Centro da cidade.

“A rua ficou destruída, tem carro batido, amassado, batido. Ele desceu uma rua íngreme em alta velocidade. Teve casas atingidas também, mas, por sorte, ninguém ficou ferido”, contou uma moradora.

Fios de energia elétrica também foram atingidos no acidente. A Cemig informou que a colisão provocou o rompimento de cabos e outros danos à rede de energia e, por isso, a luz teve que ser desligada na noite desta sexta. A companhia disse que, depois que os reparos foram feitos, a energia voltou por volta das 23h40.

Fonte: G1