Um homem de 24 anos passou mal e morreu na madrugada deste sábado (2), em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Divinópolis. A vítima foi detida por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas da região, e começou a sofrer mal estar ainda dentro da cela.

A prisão aconteceu no bairro São José após os militares receberem informações do tráfico de drogas no local.

Sete pessoas foram presas e porções de maconha e de cocaína foram apreendidas, além de um revólver calibre 22 com munições.

Durante a ação, dois suspeitos foram encaminhados para atendimento médico com escoriações e foram liberados e encaminhados para a delegacia. Em dado momento, a vítima começou a passar mal e apresentou um princípio de crise epiléptica.