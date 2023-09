Ao menos 75 pessoas foram feridas na Ásia por tufões que estão passando pelos países da região.

Em Hong Kong, o supertufão Saola vem causando vários estragos e em Taiwan, os moradores já se preparam para chegada de fortes tempestades.

Neste sábado (2), o cenário de Hong Kong era de árvores caídas, carros danificados e estradas inundadas pela água. Centenas de voos foram cancelados e escolas fechadas.

O fenômeno já é considerado o mais forte a atingir a região em mais de 70 anos.

Agora, o supertufão avança pelo sudeste da China e, por isso, autoridades disseram que o alerta para tempestade continua até pelo menos este domingo (3).

Taiwan em alerta

A população de Taiwan já está se preparando para a chegada de outro tufão. Após voos serem cancelados, o governo alertou os moradores para ficarem longe das praias e das áreas montanhosas.

Os agricultores taiwaneses anteciparam as colheitas com medo de que as plantações fossem arruinadas. Enquanto isso, no litoral, os pescadores amarraram os barcos nos portos depois que um alerta marítimo foi emitido.

Os bombeiros isolaram áreas de risco e patrulham as praias na intenção de afastar as pessoas. A previsão das autoridades climáticas é de fortes chuvas em toda a ilha a partir deste domingo.

Fonte: CNN