Um homem foi preso na sexta-feira (1º) em Guapimirim, a 50 km do Rio de Janeiro, por suspeita de torturar os quatro enteados.

De acordo com a Polícia Civil do estado, o suspeito agrediu as crianças e fez com que elas comessem as próprias fezes e lambessem urina. Em depoimento, diz a polícia, ele confessou o crime e alegou “ter perdido a cabeça”. A instituição não indicou o advogado de defesa do suspeito, que está preso preventivamente.

O crime teria acontecido na segunda-feira (28) e sido revelado pela avó materna das crianças, que registrou um boletim de ocorrência.

Segundo a polícia, o motivo da tortura seria uma desobediência cometida pelas crianças na sexta-feira (25) anterior ao crime. “No dia em questão, o autor proibiu as crianças de saírem de casa, mas foi desobedecido, o que lhe causou muita raiva”, diz a corporação.

A mãe trabalha na capital fluminense de segunda a sexta-feira, motivo pelo qual costumava deixar os filhos com o padrasto. O suspeito esperou o término do fim de semana para se vingar da atitude dos enteados.