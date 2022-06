Duas pessoas ficaram feridas na noite dessa sexta-feira (17) após uma colisão envolvendo duas motos na Rua Pará de Minas, em Nova Serrana.

De acordo com informações apuradas pelo Tapiraimg TV, um de 58 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros consciente e orientado, queixando de dores na região do cóccix. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi conduzido para a UPA de Nova Serrana.

A outra vítima foi socorrida pelo Samu.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal compareceram ao local e realizaram os trabalhos de praxe.

Fonte: Tapiraí TV