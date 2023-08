Ramon Basilio Chaves, foi condenado a 28 anos de prisão pela morte da ex-companheira, Alice Moreira Santos, em fevereiro de 2022. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (1º) no Fórum Lafayette, no Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Durante a audiência, Ramon assumiu a autoria do crime e alegou que “não tinha sossego desde que começou a se relacionar com a vítima, que ela sempre criava problemas para ele”. Ele não teria gostado de algumas publicações de Alice, feitas na véspera do crime em um baile funk e, por isso, decidiu matá-la.

Ramon foi condenado a 28 anos de prisão por feminicídio, com o agravante do crime ter sido cometido na frente da filha da vítima.