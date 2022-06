Na manhã desta quinta-feira (30), foi realizada, no Cemap, uma reunião com as entidades e instituições que participam do “Movimento TEIA”, um Ecossistema de Inovação, movimento apartidário que busca unir esforços para alcançar a inovação como fator de desenvolvimento sustentável.

Além do Executivo formiguense, representado pelo prefeito Eugênio Vilela, participam da iniciativa a Acif/CDL (Gustavo Tatagiba e Olavo Miranda); Grupo “F7” (Heitor Pires); Instituto Federal de Minas Gerais (Patrícia Regina de Faria); Sebrae (Leonardo Araujo); Instituto Tatame do Bem (André Monteiro), Centro Universitário de Formiga (Marco Leão)

Durante o encontro, os representantes das entidades e instituições assinaram o “Manifesto TEIA”.

“Este projeto será um marco na história empresarial de Formiga. A união de todos os parceiros, que acreditaram na proposta, será importante para o sucesso do trabalho. A Administração Municipal valoriza esta iniciativa e, por meio do incubadora de empresas ‘CITFOR,’ fará com que os objetos e metas da TEIA sejam concretizados”, ressaltou o prefeito Eugênio Vilela.

“TEIA” e seus pilares

O “Movimento TEIA” é norteado pelo Trabalho, Empreendedorismo, Inovação e Aprendizado e tem como pilares:

Criar oportunidades de TRABALHO qualificado, mais do que oportunidades de emprego;

Fomentar o EMPREENDEDORISMO, reconhecendo o papel fundamental da atividade empresarial e transformando a forma de pensar das pessoas;

Incentivar a INOVAÇÃO, gerando soluções para os desafios da sociedade e aumentando a competitividade dos agentes econômicos

Promover o APRENDIZADO de forma prática conectando as instituições de ensino, o poder público, o terceiro setor e o mercado.

