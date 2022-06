Um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (30), na altura do KM 512, da BR-354, em Formiga. O veículo colidiu contra a carreta e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia.

Os socorristas do Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento da ocorrência.

Ao chegarem no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) avaliou que o condutor do Fiat/Stilo, de 32 anos, estava preso às ferragens e já em óbito. O condutor do veículo era residente no município de Arcos.

Não foi informado o estado de saúde do motorista da carreta envolvida no acidente.

A Polícia Militar Rodoviária também atuou no atendimento da ocorrência.

A dinâmica do acidente não foi informada.

Com informações do Samu Oeste