Um adolescente de 14 anos é suspeito de matar uma colega de turma, também de 14 anos, com golpes de tesoura dentro de sala de aula no Colégio Livre Aprender, no bairro Universitário, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (8). A vítima não resistiu aos ferimentos, e o suspeito fugiu, sendo ainda procurado pela polícia. Em razão da tragédia, as aulas foram suspensas na instituição.

De acordo com informações do colégio, o aluno do 9º ano do ensino fundamental atacou a menina com uma tesoura durante a aula e fugiu em seguida. Até o momento, não há informações sobre o que pode ter motivado a agressão.

Um dos professores, estudante do 10º período de medicina, prestou os primeiros socorros à adolescente imediatamente após o ataque, enquanto aguardava a chegada do Samu. Quando a equipe médica chegou, tentativas de reanimação foram realizadas, mas não tiveram sucesso.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da menina foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exames. A instituição enviou uma equipe de policiais e peritos ao local para realizar os primeiros levantamentos sobre o homicídio. O suspeito, colega de classe da vítima, ainda não foi localizado.

Aulas suspensas

O Colégio Livre Aprender suspendeu as aulas por tempo indeterminado devido ao assassinato. “Neste momento de extrema dor, expressamos nosso mais profundo pesar às famílias e estendemos nosso apoio a todos os membros da nossa comunidade escolar, que estão profundamente abalados com essa tragédia“, afirmou a instituição em nota de pesar.

A escola também informou que foi oferecido atendimento psicológico a todos os afetados pela tragédia. “Tomaremos todas as medidas necessárias para assegurar que nossa comunidade receba o suporte que precisa”, completou a nota.

O que diz a PCMG na íntegra?

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou equipe de policiais e perícia oficial a uma escola no Universitário, em Uberaba, para realização dos primeiros levantamentos a respeito do homicídio de uma adolescente, de 14 anos. O corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para exames.

Já o suspeito, de 14 anos, a princípio, colega de classe da vítima, segue sendo procurado. A ocorrência encontra-se em andamento.”

Fonte: Isabela Abalen – O Tempo