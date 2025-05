Na manhã desta quinta-feira (8), por volta das 11h55, os Bombeiros foram acionados para atender uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta na Av. JK esquina com rua Iguatama, bairro Bom Pastor, em Divinópolis. Segundo os Bombeiros, a solicitante ao realizar a conversão a esquerda a motocicleta veio a colidir na lateral traseira do veículo, resultando em uma vítima.

Já no local onde aconteceu o acidente havia um homem de 18 anos ao solo, apresentando diversas escoriações no abdômen com suspeita de fratura no membro superior esquerdo. A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi conduzida ao Hospital Santa Mônica, em Divinópolis para continuidade no atendimento.

Fonte: CBMMG/SAMU