Uma adolescente de 15 anos morreu atropelada por um trem em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nessa quarta-feira (20). O acidente foi registrado na avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Barbosa Lage, na zona Norte da cidade, informou a Polícia Militar nesta quinta-feira (21).

Conforme apurado pela TV Alterosa, a jovem tentou atravessar a linha férrea fora da faixa de pedestres. Testemunhas relataram que a menina estava com um grupo de amigos quando o acidente aconteceu.

As testemunhas contaram à polícia que a jovem pulou um muro para acessar a linha do trem e tentou fazer a travessia, mesmo com a locomotiva se aproximando e com os sinais de alerta ligados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local.

O maquinista, de 41 anos, não percebeu o acidente e continuou a viagem. Ele foi avisado pela empresa sobre o incidente somente ao chegar a Bom Jardim de Minas. O maquinista retornou para Juiz de Fora e procurou a polícia para dar sua versão.