A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, de 43 anos, morreu nessa quinta-feira (21). A causa da morte da campeã olímpica pela seleção brasileira nos Jogos de Pequim 2008 não foi divulgada.

A informação foi publicada inicialmente pela portal Melhor do Vôlei e confirmada pela reportagem com pessoas próximas ao staff da atleta.

Walewska, que foi revelada pelo Minas e defendeu o clube por muitos anos, em duas passagens, se aposentou nesta temporada atuando pelo Praia Clube, de Uberlândia.

Nesta quinta (21), Walewska chegou a postar em seus stories do Instagram a participação na gravação de um podcast, em São Paulo, onde também esteve em um evento de lançamento de um livro de sua autobiografia.

Carrreira vitoriosa

Walewska chegou ao Minas Tênis ainda aos 12 anos, já impressionando pela elevada estatura para a idade. Passando pelas categorias de base do clube, logo se destacou.

Do alto de seu 1,90m de altura, ainda com 16 anos teve as primeiras oportunidades no time profissional. E fez parte de uma geração vitoriosa, tendo ficado no Minas até 1998.

No mesmo ano, foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira então comandada pelo técnico Bernardinho. Era apenas o início de uma história de sucesso, com conquista de títulos pan-americanos, de Copa do Mundo, de Grand Prix e, claro, da Olimpíada.

Por clubes, Walewska também atuou por Rexona Curitiba, Açúcar União São Caetano, Vôlei Futuro, Vôlei Amil, Osasco Audax e Dentil Praia Clube, no Brasil, mas também teve larga experiência internacional na Itália (Perugia), Espanha (Murcia) e Rússia (Odintsovo).

Atuando pelo Praia, Walewska encerrou a carreira em maio de 2022, aos 42 anos de idade e após 30 de esporte. Com a aposentadoria, fixou residência em São Paulo, mas a base da família segue em Belo Horizonte.

Fonte: O Tempo